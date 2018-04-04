|В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла перестрелка, есть пострадавшие
|04.04.2018 09:04
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Женщина, которая устроила стрельбу в офисе YouTube, покончила с собойВ штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла перестрелка, есть раненые. Женщина, которая открыла огонь, найдена мертвой.
Об этом сообщает BBC .
По данным американских СМИ, женщина, которая является подозреваемым, погибла. Как сообщает NBC News, неизвестно, была ли она убита полицейскими, или покончила с собой.
Как уточнил начальник полиции Сан Бруно Эд Барберини агентству Reuters, женщина, скорее только, застрелился сам.
"Мы нашли жертву с, по нашему мнению, огнестрельным ранением, нанесенным самостоятельно. Это женщина", - сказал он.
Один из пострадавших, 36-летний мужчина, попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии. Также в серьезном состоянии госпитализирован 32-летняя женщина.
На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Местный медицинский центр сообщил, что принял на лечение 5 пострадавших от стрельбы.
По сообщениям, некоторые из пострадавших получили травмы во время эвакуации из здания. Один из сотрудников YouTube написал в twitter, что люди покидали здание в панике.
В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек.
Местные телеканалы показали, что сотрудники выходили с поднятыми руками, их поочередно обыскивала полиция.
В прошлом месяце YouTube объявил, что запретит контент, рекламирует оружие и аксессуары к ней, а также видеоролики, в которых рассказывается, как делать оружие.