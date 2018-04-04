Женщина, которая устроила стрельбу в офисе YouTube, покончила с собой

Об этом сообщает BBC .

По данным американских СМИ, женщина, которая является подозреваемым, погибла. Как сообщает NBC News, неизвестно, была ли она убита полицейскими, или покончила с собой.

Как уточнил начальник полиции Сан Бруно Эд Барберини агентству Reuters, женщина, скорее только, застрелился сам.

"Мы нашли жертву с, по нашему мнению, огнестрельным ранением, нанесенным самостоятельно. Это женщина", - сказал он.

Один из пострадавших, 36-летний мужчина, попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии. Также в серьезном состоянии госпитализирован 32-летняя женщина.

На месте происшествия находятся машины скорой помощи. Местный медицинский центр сообщил, что принял на лечение 5 пострадавших от стрельбы.

По сообщениям, некоторые из пострадавших получили травмы во время эвакуации из здания. Один из сотрудников YouTube написал в twitter, что люди покидали здание в панике.

В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек.

Местные телеканалы показали, что сотрудники выходили с поднятыми руками, их поочередно обыскивала полиция.