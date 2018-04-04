ГПУ готовит новые представления в регламентный комитет Рады на снятие иммунитета с депутатов. В качестве вероятной «жертвы» называется Семен Семенченко. Также, не исключено, в списке — Владимир Парасюк и Егор Соболев.

О вероятных представлениях в регламентном комитете Рады говорят полунамеками. Один из депутатов в разговоре с «Вестями» предположил, что документы будут — более того, до конца недели. «Идет ли речь о Семенченко, сказать сложно — там могут быть и другие», — отметил нардеп.

«Мне еще не звонили из аппарата, будут ли новые (представления. — Авт.) не сказали, но у ГПУ они могут быть, Юрий Витальевич работает», — заключил член комитета Сергей Шахов.

А глава подкомитета по депутатской этике Михаил Папиев предполагает, что речь может идти о депутатах с сомнительным бэкграундом.

«В Раде полно людей, в принципе не имевших права баллотироваться, поскольку они были фигурантами различных дел. Но в 2014-м внимание было на другом, — сказал «Вестям» нардеп. — Плюс, есть отдельные коллеги, которые ногами били официальных лиц».

Это намек на нардепа Владимира Парасюка, который в ноябре 2015-го нанес удар ногой в голову замначальника ГУ по борьбе с коррупцией СБУ Василию Писному (за что удостоился мема «нога Парасюка»).

Фамилия Семена Семенченко как одного из наибольших «возмутителей спокойствия» на ул. Грушевского циркулирует в кулуарах уже в течение месяца.

Более того, в ряде СМИ появились разоблачающие его публикации (с названиями вроде «По следам кровавого самозванца»).

В последнее время вспоминается и фамилия Егора Соболева, соорганизатора акций протеста Михаила Саакашвили.

«Но представления — это тайна следствия.

Сам я почти во всех случаях узнавал об их подаче спикеру из СМИ или «Фейсбука», а бумаги заходили официально через два-три дня», — сказал «Вестям» секретарь регламентного комитета, нардеп от БПП Дмитрий Лубинец.

«Семенченко ликвидируют как одного из исполнителей Михомайдана: он организовал, раздавал деньги, продолжает работать с Михаилом. Ассоциируют его с Коломойским.

Ту же позицию иногда разделяет Парасюк, который может пойти за ним «паровозом», — считает нардеп Сергей Каплин. — Снятие неприкосновенности в этом случае — большие процессуальные возможности прокуратуры: депутатов смогут прослушивать, организовать наружное наблюдение».

Сам Семенченко в разговоре с «Вестями» признал, что страха лишиться иммунитета или даже оказаться под арестом у него нет.

«У нас минимум 90% состава Рады занимаются незаконным обогащением, лоббируют свои интересы.

Я, если хотел бы, голосовал бы за бюджет, и депутатам вроде меня или Парасюка предлагают очень большие деньги. Но совестью я не торгую: не зря я требовал суда над Гелетеем и Муженко, посадки коррумпированных чиновников Минобороны, организовывал торговую блокаду Донбасса».

При желании Семенченко можно увязать в одну цепочку с Надеждой Савченко, чье дело, по мнению политолога Руслана Бортника, нуждается в привлечении новых фигурантов ради информационной «подпитки» (иначе оно попросту потеряет актуальность и перестанет быть интересным для ГПУ).

Сам нардеп общение с Савченко признает, но уверяет: искать «ниточки», ведущие к летчице, бесперспективно.

«Я законов не нарушал ни в 2014-м, ни в 2017-м. Это мафиозная система, которая пытается сделать депутатов зависимым от нее быдлом», — эмоционально ответил он на вопрос о вероятных мотивах представления ГПУ.

Отметим также, что народные депутаты готовы взять на поруки Ивана Бубенчика, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

Об этом заявил депутат Владимир Парасюк, отвечая на вопрос, готовы ли депутаты принять Бубенчика на поруки, передает "Украинская правда".

"Здесь вопрос вообще в сложившейся ситуации. Мы будем говорить о том, чтобы его вообще отпустили под личное обязательство.

Конечно, ряд депутатов уже обсуждает тот вопрос, чтобы взять его на поруки. В частности я, Семен Семенченко (народный депутат от партии "Самопомич" – Прим. Ред.)", - отметил он.

Парасюк добавил, что депутаты консультируются с адвокатами по делу Бубенчика, которому инкриминируют убийства на Майдане. "Я был на суде. Отбыл для консультаций с адвокатом", - сказал Парасюк.

Он пояснил, что сейчас в деле Бубенчика определяют адвоката, который будет его представлять.

Кстати, в суд пришла и о.и министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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