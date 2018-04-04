Китайские фондовые индексы растут в среду после детализации США плана пошлин на экспорт из КНР

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно в среду.

Китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднялись в ходе торгов на 0,5% и 0,1% соответственно, что стало сюрпризом для инвесторов, учитывая, что власть президента США Дональда Трампа накануне опубликовала детальный план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $50 млрд в год.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 1,4%.

План Д.Трампа предусматривает пошлины для 1,3 тыс. наименований товаров, экспортируемых Китаем в США.

В список, в частности, включены такие товары китайского производства, как автомобили, мотоциклы, железнодорожные транспортные средства, станки, медицинское и другое оборудование, авиационные запчасти, спутники и другие.

"США, кажется, нацелились на те отрасли, в которых Китай добивается роста, - цитирует MarketWatch аналитика Matsui Securities Томоихиро Кубота. - Китай ответит контрмерами".

С понедельника Китай уже ввел пошлины на 128 видов товаров американского экспорта.

"Я все же надеюсь, что КНР и США в ближайшие месяцы смогут достичь соглашения, которое устроит обе страны, как это было в 1995 году, когда возникли аналогичные противоречия", - говорит аналитик Forsyth Barr Asia Дэвид Миллхаус.

Как отмечает аналитик JPMorgan Asset Management по АТР Тай Хунь, в сложившейся ситуации трейдеры фокусируются на акциях компаний, в большей степени ориентированных на внутренний спрос.

На этом фоне дорожают бумаги китайских производителей продуктов питания и фармацевтических компаний.

Котировки акций японских производителей электроники падают в ходе торгов: стоимость бумаг Keyence опустилась на 3,9%, Tokyo Electron- на 2,4%, Hitachi - на 1,6%.

Японские продукты вряд ли будут напрямую затронуты торговыми ограничениями, вводимыми США, однако тот факт, что бумаги таких компаний, как Keyence, дешевеют, указывает на растущую обеспокоенность инвесторов ситуацией в глобальной торговле, говорит Т.Кубота.

Акции южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics подешевели в ходе торгов на 2%.

Статданные из КНР, обнародованные в среду, указали на ослабление сводного индекса деловой активности в стране и индикатора сферы услуг.

Сводный PMI, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, опустился в марте до 51,8 пункта с февральских 53,3 пункта, PMI сферы услуг - до 52,3 пункта с 54,2 пункта.