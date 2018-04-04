В столице уже выключили от отопления почти 500 домов, в том числе офис НАК "Нафтогаз". Об этом сообщает "Киевэнерго", передает

"На сегодняшний день Киевэнерго отключило от централизованного отопления по заявкам балансодержателей уже почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтегаз Украины"", - говорится в сообщении.

Отметим, для отключения от отопления юридические лица, ЖСК и ОСМД могут подать соответствующую заявку. Массовое отключение столичных домов от централизованного отопления начнется после распоряжения КГГА о завершении отопительного сезона. Согласно действующему законодательству, основанием для этого является средняя температура воздуха выше + 8°С в течение трех суток подряд. Прежде только поставки тепла прекращаются административным зданиям, затем - жилым домам, детсадам, школам и больницам. Остановка системы централизованного отопления продолжается несколько дней.

Как сообщал украинцы задолжали десятки миллиардов за газ и отопление.

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