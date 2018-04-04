В этом году правительство намерено увеличить в Украине базу единого социального взноса для "богатых", в два раза вырастут в абсолютных цифрах платежи по налогу на недвижимость и разработают проект обязательного накопительного пенсионного страхования, пишет со ссылкой на .

Увеличение соцвзноса, позволит, в частности, выплачивать повышенные пенсии военным, а налоги на недвижимость пополнят местные бюджеты.

Как и для кого могут измениться налоги в 2018 г.

Налоги не пересмотрели, но некоторым придется платить больше

Основные ставки налогов в этом году не изменили.В прошлом году с 3% до 1,5% от минимальной зарплаты снизили ставку налога на недвижимость, а в этом году должны разработать проект запуска накопительного пенсионного фонда (скорее только, на него придется дополнительно выделять несколько процентов из зарплаты). Еще одно возможное нововведение – Министерство социальной политики выступило с инициативой убрать ограничение на базу единого социального взноса (ЕСВ).

На накопительные пенсии – от 2% зарплаты. Уже в этом году правительство должно презентовать свой проект введения накопительного пенсионного уровня. Это будет фонд (или несколько частных фондов), в который будут отдавать часть зарплаты все работающие украинцы, например, младше 35 лет. Деньги будут аккумулировать на персональных счетах и инвестировать в экономику. Это позволит не только собрать "на старость", но и приумножить сбережения. Введение накопительного пенсионного фонда обсуждается в Украине уже около 10 лет. Более того, действующий закон о пенсионном обеспечении предполагает три уровня: солидарный (тот, что есть сейчас), обязательный накопительный (тот, что должны создать) и добровольный накопительный (частные пенсионные фонды, которые уже работают в Украине).

Еще в 2016-м предлагали каждый месяц собирать по 2% с зарплат украинцев в накопительный фонд. Еще 7% должны были платить за своих сотрудников работодатели. На каждый год взносы от работающих планировали увеличивать на 1 п.п., а взносы от работодателей – наоборот, снижать. То есть только на персональный счет ежемесячно будут пополнять 9% зарплаты.

Если накопительные пенсии все-таки введут, украинцы, которым сейчас меньше 35 лет, при выходе на пенсию смогут получать сразу две выплаты – из солидарной и накопительной системы. Это позволит значительно увеличить уровень украинских пенсий. Только солидарная система, учитывая сложную демографическую ситуацию, обеспечить безбедную старость всем украинцам не в силах. По оценкам Института демографии и социальных исследований, количество старых украинцев будет расти, а количество молодых – сокращаться. Это может привести к тому, что работающие не смогут обеспечивать своими взносами пенсии стариков.

Новая база ЕСВ – коснется только богатых. Если введение накопительных пенсий рассчитано на долгосрочную перспективу, то другое предложение Минсоца – снятие "границы" ЕСВ – позволит уже в первый год пополнить Пенсионный фонд дополнительными 5 млрд грн. Как известно, сейчас единый социальный взнос в размере 22% зарплаты взымается только с суммы до 55 тыс. грн. Чиновники предлагают убрать ограничение и установить регрессивную школу. То есть с какой-то части высокой зарплаты взымать 22% ЕСВ, а с остальной суммы – меньше 22%.

"У нас 60 тыс. человек получают зарплату выше максимального уровня уплаты ЕСВ – 55 тысяч. Это очень простая и действенная схема уклонения от налогообложения. Я как руководитель фирмы выписываю себе миллион официальной зарплаты. Из этой суммы плачу 180-190 тысяч НДФЛ, плачу с 55 тысяч 22%, 300 тысяч гривен оставляю себе, а остальные раздаю своим сотрудникам", - рассказал "Обозревателю" министр социальной политики Андрей Рева.

Для примера, если с первых 100 тыс. зарплаты будут взымать 22%, то по новым правилам придется заплатить ЕСВ в 22 тыс. грн, а по старым – только 12,1 тыс. грн.

Налог на недвижимость – заплатим в 2 раза больше. Налог на недвижимость в Украине составляет до 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр недвижимости. Собранные деньги пополняют местные бюджеты, следовательно местной власти и решать, что считать "лишней площадью". В Налоговом кодексе есть минимальная "норма" -60 квадратов на квартиру и 120 квадратов на дом. Местные советы имеют право, например, увеличить норму до 70 квадратов.

Учитывая, что налог на недвижимость платится за прошлый год, то с двукратным ростом минимальной зарплаты увеличится и сумма в налоговых квитанциях. Для примера, при ставке налога в 1% и "норме" на квартиру в 60 квадратов в прошлом году владельцу квартиры площадью 100 квадратов нужно было заплатить налог в 640 грн, а в этом году – 1280 грн. Это средства на дороги, школы, ремонты коммунальных учреждений, парки, обустройства города и т.д.

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