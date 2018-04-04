Найдена новая форма аномальной материи — особый металлический сплав, свойства которого напоминают сверхтекучие жидкости.

Ее открыли американские физики из Йельского университета и Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, передает Lenta.ru со ссылкой на статью в Nature Physics, информирует svodka.net.

В веществе, которое назвали спиновым льдом, ориентация магнитных моментов заряженных ионов напоминает расположение атомов водорода (протонов) в водном льде. Когда вода замерзает, атомы внутри тетраэдрической ячейки кристалла размещаются таким образом, что атом кислорода одной молекулы воды оказывается окружен четырьмя протонами.

При этом два протона оказываются дальше других, потому что принадлежат двум другим молекулам воды. Аналогично, в спиновом льду магнитные моменты двух ионов направлены внутрь тетраэдра, а два других — наружу. По сути, спиновой лед состоит из крошечных наномагнитов.

Физики изучили разновидность спинового льда, образованной решеткой Шакти. Она допускает множество таких конфигураций магнитных моментов, при которых в ячейках минимизируется энергия взаимодействия. Однако часть конфигураций находится в возбужденном состоянии и их появление в спиновом льде непременно.

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В результате происходит геометрическая фрустрация — явление, при котором вся система не может быть полностью заморожена (даже при абсолютном нуле), поскольку не имеет единственного базового состояния. Такое поведение характерно для всех спиновых льдов.

В ходе исследования ученые провели фотоэмиссионную электронную микроскопию спинового льда (PEEM), изготовленного из пермаллоя — сплава железа и никеля (Ni81Fe19). Облучение образца рентгеновскими лучами позволило зарегистрировать изменения в магнитных моментах, происходящих при понижении температуры. Образец спинового льда сначала охлаждали с 290 кельвинов (K) до 220 К, а затем до 180 К и ниже (1 К равен -272,15 градуса Цельсия).

Хотя другие разновидности спинового льда при понижении температуры перестраивают свои решетки, чтобы достичь минимально возможного энергетического состояния, оказалось, что решетка Шакти «застревает» на определенном уровне.

Это происходит даже в том случае, если крупномасштабная перестройка системы могла бы минимизировать энергию. Согласно выводам физиков, это свидетельствует о том, что данный спиновой лед обладает глобальным топологическими порядком, а возбуждения топологически защищены от рассеивания и сохраняются в течение длительного времени.

Топологически упорядоченные фазы ранее были описаны для квантовомеханических систем, которые могут принимать различные состояния с одинаковой энергией (вырожденные состояния).

Иными словами, устойчивые возбуждения в решетке Шакти в каком-то смысле напоминают квантовые вихри в сверхтекучих жидкостях, которые также топологически защищены в силу вырожденности основных состояний.

Как сообщалось, ранее ученые назвали сроки, когда искусственный интеллект заменит человека.

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