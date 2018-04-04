Отчеты руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого и главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника запланированы в Раде на 12.30 4 апреля. 29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Отчеты руководителей антикоррупционных ведомств запланированы на 12.30.О необходимости заслушать в Раде отчеты руководства НАБУ и САП заявили 3 апреля заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко и руководитель Радикальной партии Олег Ляшко. Последний требовал также пригласить в парламент генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Рада поддержала соответствующее предложение 247 голосами. При этом отчета Луценко в повестке на 4 апреля не значится.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.3 апреля Холодницкий пришел на допрос в ГПУ и заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он добавил, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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