Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" и заслушать отчеты директора НАБУ Артема Сытника и главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, передает корреспондент

Также между прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи и об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, имеющего право на защиту.

Кроме этого, депутаты, в частности, намерены ратифицировать соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок, а также - определиться по законопроекту об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных людей.

Как сообщал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не придет в Верховную Раду для предоставления комментариев относительно ситуации с Назаром Холодницким.

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