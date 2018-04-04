|Оккупанты били по бойцам ВСУ из минометов, ранен один военный
|04.04.2018 09:17
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе.
Об этом утром 4 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы и снайперские винтовки возле Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя, шахты «Бутовка», Каменки, Песок, Широкино, Пищевика и Талаковки.
На Луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского, говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-центре, в результате вражеских обстрелов пострадал один украинский военный.
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