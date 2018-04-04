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Оккупанты били по бойцам ВСУ из минометов, ранен один военный
04.04.2018 09:17
Оккупанты били по бойцам ВСУ из минометов, ранен один военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь на Донбассе.

Об этом утром 4 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы и снайперские винтовки возле Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя, шахты «Бутовка», Каменки, Песок, Широкино, Пищевика и Талаковки.

На Луганском направлении оккупанты применяли гранатометы в районе Новоалександровки и Луганского, говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-центре, в результате вражеских обстрелов пострадал один украинский военный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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