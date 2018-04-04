Украинская власть может даже понизить цены на газ для населения, при этом пересмотрев свои отношения с , в противном случае есть риск увеличения долгов компаний энергетического сектора.

Об этом в комментарии "" рассказал знаток в энергетической отрасли , передает .

"Но лично я считаю, что необходимо двигаться в направлении снижения тарифов и пересмотра условий сотрудничества с . Если Кабмину удастся пересмотреть тарифы накануне отопительного сезона, это, конечно, станет большим плюсом для власти. Если не удастся и все пойдет по сценарию "Нафтогаза", мы получим рост субсидий, неплатежи, финансовые проблемы у компаний энергосектора", - рассказывает он.

По мнению эксперта, также возможен и компромиссный вариант, при котором стоимость газа будет повышена незначительно.

"Если сохранятся отношения [между Украиной и МВФ], то, может, будет найден компромисс - поднять цену на 8-10%. Если не будет отношений, то можно и опустить стоимость", - считает он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира