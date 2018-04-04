Заблокированы более 270 страниц российского «Агентства исследований интернета» (IRA). По данным Facebook, их использовали для влияния на пользователей из России и стран-соседей, между которых и Украина.

Об этом сообщается со ссылкой на страницу основателя сети, информирует svodka.net.

«Этот конкретный набор страниц и аккаунтов был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина», — заявил Марк Цукерберг.

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Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации «Агентство исследований интернета» (IRA), которую называют «фабрикой троллей» и обвиняют в создании сети фейковых страниц для таргетированной рекламы и влияния на выборы в США и Европе. Некоторые из страниц принадлежали российским медиа, но были под контролем IRA.

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«Это российское агентство часто действовало обманчиво и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России — и мы не хотим, чтобы они были на Facebook в любой точке мира», — отметил основатель соцсети.

По словам Цукерберга, компания работает над инструментом, который даст пользователям возможность проверить, следят ли они за какой-то из страниц, которую контролирует IRA.

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