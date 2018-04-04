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В Венгрии бывшего боевика "ДНР" приговорили к двум годам тюрьмы условно
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04.04.2018 09:19
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Суд в Венгрии признал мужчину по имени Кристиан, воевавшего на
стороне террористов "ДНР" на Донбассе, виновным в запрещенном
присоединении к вооруженным группам, которые участвуют в
вооруженных противостояниях. В Венгрии приговорили бывшего боевика
"ДНР" Фото: EPA (архив) Суд признал мужчину по имени Кристиан
виновным в запрещенном присоединении к вооруженным группам, которые
участвуют в военном противостояниях.Бывший полицейский поехал на
Донбасс в 2015 году и был там почти два года. Он проходил обучение,
затем принимал участие в боевых действиях, получил травму. За
"службу" мужчина получил вознаграждение. Его задержали в конце 2017
года, когда он вернулся в Венгрию.На заседании Кристиан заявлял,
что ехал на Донбасс с целью "миротворческой деятельности". Также,
по его словам, он хотел вернуться в Венгрию через год пребывания на
Донбассе, но не знал, сможет ли пересечь границу без
нарушений.Судья отметил, что мужчина "отрицал свою вину, но не
факты", а с точки зрения закона, не имеет значения, рассчитывал ли
подсудимый вести миротворческую деятельность, ведь он знал, что
присоединение к незаконному вооруженному формированию
запрещено.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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