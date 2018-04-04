Суд в Венгрии признал мужчину по имени Кристиан, воевавшего на стороне террористов "ДНР" на Донбассе, виновным в запрещенном присоединении к вооруженным группам, которые участвуют в вооруженных противостояниях. В Венгрии приговорили бывшего боевика "ДНР" Фото: EPA (архив) Суд признал мужчину по имени Кристиан виновным в запрещенном присоединении к вооруженным группам, которые участвуют в военном противостояниях.Бывший полицейский поехал на Донбасс в 2015 году и был там почти два года. Он проходил обучение, затем принимал участие в боевых действиях, получил травму. За "службу" мужчина получил вознаграждение. Его задержали в конце 2017 года, когда он вернулся в Венгрию.На заседании Кристиан заявлял, что ехал на Донбасс с целью "миротворческой деятельности". Также, по его словам, он хотел вернуться в Венгрию через год пребывания на Донбассе, но не знал, сможет ли пересечь границу без нарушений.Судья отметил, что мужчина "отрицал свою вину, но не факты", а с точки зрения закона, не имеет значения, рассчитывал ли подсудимый вести миротворческую деятельность, ведь он знал, что присоединение к незаконному вооруженному формированию запрещено.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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