Адвокат Бубенчика просил об отсрочке

Об этом сообщил судья во время заседания, пишет " Украинская правда ".

"Следственный судья принял объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он.

Адвокат бубенчики просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела.

Кроме того, он заявил об отводе следователя судьи.

В то же время прокурор заявлял, что трех часов было довольно для этого.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.