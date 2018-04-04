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Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика
04.04.2018 09:20
Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика
Адвокат Бубенчика просил об отсрочке
Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрания меры пресечения для активиста Майдана Ивана бубенчики, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014.
Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика Фото: з відкритих джерел

Об этом сообщил судья во время заседания, пишет " Украинская правда ".

"Следственный судья принял объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он.

Адвокат бубенчики просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела.

Кроме того, он заявил об отводе следователя судьи.

В то же время прокурор заявлял, что трех часов было довольно для этого.

Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.

Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).

В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.

Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять бубенчики на поруки .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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