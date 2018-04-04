|Суд отложил избрание меры пресечения для Бубенчика
|04.04.2018 09:20
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Адвокат Бубенчика просил об отсрочкеПечерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок избрания меры пресечения для активиста Майдана Ивана бубенчики, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014.
Фото: з відкритих джерел
Об этом сообщил судья во время заседания, пишет " Украинская правда ".
"Следственный судья принял объявить перерыв без определения срока для рассмотрения заявления", - сказал он.
Адвокат бубенчики просил об отсрочке. Он утверждал, что ему не хватило времени для подготовки и ознакомления с материалами дела.
Кроме того, он заявил об отводе следователя судьи.
В то же время прокурор заявлял, что трех часов было довольно для этого.
Как известно, 3 апреля ГПУ вручила подозрение бубенчики , который рассказывал, как стрелял на Майдане в милицию. Его подозревают в убийстве двух милиционеров.
Бубенчики подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленное убийство (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст. 263 УК).
В законе об амнистии указана только 348 статья УК. Статей 115 и 263 УК в законе нет.
Депутат Владимир Парасюк и Семен Семенченко готовы взять бубенчики на поруки .