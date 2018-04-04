В Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации могут быть заменены дипломаты, которых выслали из-за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США, передает CNN .

"Как всегда в случаях с аналогичными инцидентами, российское правительство может запросить аккредитацию на вакантные должности в своей дипломатической миссии. Любые запросы о новой дипломатической аккредитации будут рассматриваться в каждом конкретном случае", - пояснил он.

Помимо этого, представитель Государственного департамента добавил, что Россия не сообщала о планах сократить общее количество персонала дипломатической миссии.

Как сообщал svodka.net ранее, в Соединенных Штатах Америки авторитетное издание New York Post высмеяло на своей обложке выдворение из страны 60 российских дипломатов и закрытие генерального консульства России в Сиэтле.

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