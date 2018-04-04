По его словам, массовая высылка российских и зарубежных дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля» создает ситуацию, которая «гораздо хуже холодной войны».

Генерал-лейтенант Евгений Бужинский, прослуживший в советской и российской армии 41 год, предупредил, что мир находится на грани «последней войны человечества».

По его словам, массовая высылка российских и зарубежных дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля» создает ситуацию, которая «гораздо хуже холодной войны».

«Вы не знаете русских. Чем больше давление на страну извне, тем народ больше сплачивается вокруг президента», — приводит Daily Mail слова Бужинского, сказанные им в интервью телеканалу BBC Radio 4.

Он добавил, что если высылка дипломатов продолжится, то она приведет в конечном итоге к разрыву осторожный отношений.

«Загонять Россию в угол — довольно опасное занятие», — пояснил прежний генерал, вышедший в отставку в 2009 году.

Признав Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», Великобритания приняла решение выслать 23 дипломата. Затем ее поддержали США, Канада, Австралия и 19 европейских стран. В общей сложности было выслано 150 российских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира