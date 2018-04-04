|В Минюсте нарабатывают санкции для должников по выплате зарплат
|04.04.2018 09:24
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В Министерстве юстиции Украины разрабатывают санкции для должников по выплате заработных плат. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter, передает
"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат", - написал П.Петренко.
По его словам, сейчас задолженность по выплате зарплат только по решениям судов составляет около 350 млн грн. Всего, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн.
"Нет разницы, кто является должником. Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов, - будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", - отметил министр.
Как сообщал с апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан.