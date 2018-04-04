В Министерстве юстиции Украины разрабатывают санкции для должников по выплате заработных плат. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter, передает

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат", - написал П.Петренко.

По его словам, сейчас задолженность по выплате зарплат только по решениям судов составляет около 350 млн грн. Всего, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн.

"Нет разницы, кто является должником. Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов, - будем передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций", - отметил министр.

Как сообщал с апреля во всех регионах Украины начнут действовать специальные штабы и мобильные группы Государственной исполнительной службы Минюста, которые сфокусируются на взыскании с предприятий-должников задолженности по заработной плате в пользу граждан.

Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн.



В общем, учитывая дела, еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн. Выплата долгов по заработной плате - один из приоритетов Минюста - Павел Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 апреля 2018 г.

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