В сети показали видео, на котором зафиксировано большое количество танков в Ростовской области , которая находится близко от украинской границы.

Соответствующие кадры появились на странице пользователя под ником IgorGirkin в , передает

В подписи к видео автор утверждает, что эта активность техники на границе с Украиной была замечена в понедельник, 2 апреля.

"Ростовская обл., 2 апр, "выезд по тревоге", - говорится в сообщении.

Пользователи тут же стали комментировать опубликованное видео.

"Ой, сколько тушенки", "Это ж сколько джевелинов надо, Металлолома сколько", - пишут они.

Ростовская обл., 2 апр, "выезд по тревоге" — IgorGirkin (@GirkinGirkin)

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