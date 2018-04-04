|Россия стянула огромное количество военной техники к украинской границе
|04.04.2018 09:26
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В сети показали видео, на котором зафиксировано большое количество танков в Ростовской области , которая находится близко от украинской границы.
Соответствующие кадры появились на странице пользователя под ником IgorGirkin в , передает
В подписи к видео автор утверждает, что эта активность техники на границе с Украиной была замечена в понедельник, 2 апреля.
"Ростовская обл., 2 апр, "выезд по тревоге", - говорится в сообщении.
Пользователи тут же стали комментировать опубликованное видео.
"Ой, сколько тушенки", "Это ж сколько джевелинов надо, Металлолома сколько", - пишут они.
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