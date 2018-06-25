Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня подготовила астролог Любовь Шехматова, передает со ссылкой на .

Гороскоп на неделю: ОВНЫ

Неисчерпаемый источник энергии для вас – это семья, реставрация отношений "родители-дети", почитание фамильных традиций, культурно-исторических ценностей. Откуда ваши корни, кто ваши предки –вопрос очень животрепещущий, требующий исследований. Станьте образцовым семьянином, окутайте заботой всех, кто волей судьбы оказался рядом! Мир для вас – это одна семья. На работе трудитесь с энтузиазмом, и не комплексуйте из-за прессинга начальства. Здесь вы не в милости. Пока что. Однако это не повод для смены места работы. И помните, кто плюет в прошлое, то получает выстрел из будущего! 28 и 29 июня критические дни.

Гороскоп на неделю: ТЕЛЬЦЫ

Любознательность, интеллектуальный голод, желание познать все, быть в курсе всех новостей – основный детонатор действий. Учитесь на ходу жизненным премудростям, само бытие, окружающий мир, и есть прекрасной школой. Ключ к счастливому будущему в партнерстве. Живите в любви, согласии и не мечтайте о самостоятельном плавании, иначе рискуете причалить к несчастливому берегу. Ваш прогресс развития – в гармоничной паре, сплоченной любовью, общими интересами под семейном крышей. Тогда и на работе все сложится замечательно.

Гороскоп на неделю: БЛИЗНЕЦЫ

Придерживайтесь здорового баланса интересов (духовных и материальных) в отношениях с людьми. Личные желания не должны идти вразрез с возможностями. У вас должна быть оптимальная самооценка и не занижайте скромно свои достоинства, ведь на самом деле вы замечательный специалист, мастер на все руки и это надежный трамплин для материального взлета. Дерзайте и зарабатывайте деньги, на чужие материальные "реверансы" рассчитывать не следует. Наоборот, нынче вам отведена роль щедрого финансиста. И по ходу вдохновенно учитесь, накапливайте новые знания, используйте любые отношения с максимальной пользой ради собственных интересов. Разнообразие связей, информационная осведомленность – это основная движущая сила, залог успеха.

Гороскоп на неделю: РАКИ

Разорвите оковы комплексов и станьте самими собой (экспрессивными, чувствительными), тогда энергия умножится и ее будет предостаточно для реализации новых замыслов. У вас их предостаточно и тут все дороги открыты тем, кто обладает богатым деловым, профессиональным опытом. Сейчас вы сильные, влиятельные, на пьедестале авторитета для окружающих. Только не нужно ссориться с деловыми союзниками! Будущее сотрудничества, брака на волоске. Только искренняя любовь к избраннику и к работе станет спасительной в критический момент! Любая вражда недопустима, ведет к фатальным разрушениям.

Эгоистов ждет точка невозврата. На чужое не зарьтесь, взаймы не берите, ваша задача в этом году стать финансово незавимыми.

Гороскоп на неделю: ЛЬВЫ

Прельстить обаянием труда не составит, однако сейчас не до театральних развлечений, нужно сойти с публичного подиума. Кармические сценарии былого затягивают в свои объятия, заставляя пережить все по-новому, устранить недостатки, наверстать упущенное время. Больше уединяйтесь (в изоляции путь в будущее четко наметится). Освобождайтесь от "гирь" отработанного пришлого. На работе нельзя переутомляться, иначе заболеете. Но и не прибегайте к фанатизму в профилактических мероприятиях. Придерживайтесь золотой серединки в труде и досуге, чтобы жить в хорошем физическом и душевном тонусе.

Гороскоп на неделю: ДЕВЫ

Коллективные интересы, искренняя дружба с людьми, пронизанная братским духом и сердечным теплом, это лечебный ключ для вас. И благотворительная платформа. Высоких покровителей найдете между друзей, деловых и брачных партнеров. Без верных друзей жизнь нынче неполноценна. Станьте верными союзниками тем, кто "дышит" одним с вами духом. Вместе горы сдвинете. И не пускайтесь в блудные приключения, страсть вожделения обманчива, сейчас вы подвержены соблазнам, следовательно рискуете "втрескаться" не в того человека. А потом придется горько жалеть. Уважайте чувства суженых, для них вы нынче особенно любимы и желанны.

Гороскоп на неделю: ВЕСЫ

Стартует карьерное восхождения, дорожите профессиональным реноме и параллельно заботьтесь о семейном благополучии (к сожалению здесь все угнетает, высасывает силы), ведь вы основной кормилец. Но добывать деньги не сложно, здесь пока фортит. Работа и семья сплелись в один клубок, старайтесь везде успеть. Поставщик основных энергоресурсов – работа, она хлебное место, где вы реализуете свое творческое призвание, способны найти общий язык с руководящим персоналом. Шеф для вас – это священный авторитет, чаще общайтесь по душам, не расходитесь в принципиальных вопросах. Тогда будете иметь достойную зарплату и должность. Тем, кто поставил цель поменять работу, повезет, ищите. Тут следует убить двух зайцев: работа должна вдохновлять и хорошо оплачиваться. Не продешевите, вы дорогой специалист! Держитесь Львов. 28 и 29 июня – кризисные дни.

Гороскоп на неделю: СКОРПИОНЫ

Ваш девиз – справедливость во всем! Не фальшивьте, не лукавьте, подыгрывая чужим или своим интересам. Случайные знакомые, попутчики опасны, будьте начеку. Ведь нужно создавать связи, а здесь "тикает мина". На работе высший пилотаж профессионализма, действуйте: благодаря личной харизме вам подвластны все высоты. Закрытых дверей не существует. Найти работу (бизнес) по творческим зову, повысить уровень специализации, поступить в ВУЗ, защитить диссертацию удастся на славу в ближайшее время.

Гороскоп на неделю: СТРЕЛЬЦЫ

В этом году у вас формируется абсолютно новое философское мировоззрение, прошлое себя исчерпало. Через его фильтр пропускаются все жизненные сферы. Многое уходит, но что-то остается, служа основой для модернизации. Ключевая тема недели – сбалансировать земное и духовное. Перекосы собственнических интересов, как и распутная жажда плоти – недопустимы. "Беру-даю" должно подчиняться справедливому закону. Ориентируйтесь на запросы окружения, они истинны. Удовлетворяя чужие интересы, жертвуя самым драгоценным, вы прокладываете правильный путь в светлое завтра, где всем будет хорошо.

Гороскоп на неделю: КОЗЕРОГИ

Ваша "визитка" в социуме – благоверные. Равняйтесь и берите пример со своих волевых, авторитетных, финансово независимых партнеров. Без верной сильной половинки вы птица с подбитым крылом. Партнер – это надежный друг и покровитель, является отражением вашей духовной сути. И не смейте примерять или надевать чужие сапоги! Активизируйте дружеские отношения с друзьями, это крайне необходимо. И следите за своим поведением, вокруг полно соблазнов, цель которых дискредитировать ваш имидж. Проявляйте щедрость, радостно делитесь опытом, тогда и вам откроется доступ к чужим ресурсам. Скупость, польза – это разрушительная черта.

Гороскоп на неделю: ВОДОЛЕИ

Вам предстоит "генеральная стирка". Все грязное (на службе, со здоровем) выплывет на поверхность, активизируются хронические болячки, что неприятно шокирует. В итоге следует мобилизовать все пласты творческого "Я" и обновить стратегию действий исходя из обстоятельств. На служебном фронте, где все кипит, здесь требуется молниеносная реакция, организованность, исполнительность. Придерживаясь баланса в чувствах и разуме, перекосы опасны. Работа – хлебное место и лучший врач от запущенных болезней. Как специалист вы само совершенство, незаменимы, востребованы, тонко чувствуете дух должностной иерархии, любимец у высоких чинов, покровитель подчиненных. Опирайтесь на деловую команду. Если предложат новую (дополнительную) работу, должность – соглашайтесь.

Гороскоп на неделю: РЫБЫ

Рабочая арена – это яркое романтическое шоу, где театральный аспект любовной игры является составной вашей эмоциональной натуры. Флиртуйте, ухаживайте, влюбляйте в себя коллег, сейчас вы обладаете магическим воздействием на противоположный пол. Но лучше "приручить" творческую Музу, и реализоваться как специалист широкого профиля и заработать на будущее карьерные бонусы. Если дружеские узы терпят фиаско, не держите зла на друзей. Здесь пока что негативная полоса и вскоре все образуется. Будьте мудрыми, вы замечательный учитель и учитель, тонко разбираетесь в психологии людей. И это залог успешных действий во всех сферах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира