Ушел из жизни Юрий Солошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с кончиной освобожденного украинского политзаключенного Юрия Солошенко.

"Ушел светлый и надежный человек. Вечная память Юрию Солошенко", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным Ю.Солошенко.

"Ушел из жизни Юрий Данилович Солошенко - очень светлый, сильный духом человек. Он боролся за жизнь до последнего. Почти два года назад нам удалось вернуть его из российской тюрьмы в Украину. К сожалению, побороть тяжелую болезнь Юрий Данилович не смог... Искренние соболезнования семье непреклонного сына Украины", - написал глава государства в соцсетях.

Как сообщалось, осужденных в РФ граждан Украины Ю.Солошенко и Геннадия Афанасьева 14 июня 2016 года вернули в Украину в рамках обмена на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Ю.Солошенко, 1942 года рождения, был генеральным директором полтавского оборонного завода "Знамя" (общий стаж работы на предприятии более 40 лет).

У Ю.Солошенко было онкологическое заболевание.