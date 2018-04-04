Виктор Чумак

Я часто предупреждал, что ее продержат ровно до того времени, как начнутся процессы большого дерибана в новосозданной Службе здравоохранения

Я не был в восторге и сейчас не в восторге от инструментов проведения "медицинской реформы".

Тем более что никакая она не "медицинская", а скорее "финансовая в медицинской сфере".

Но я ее поддержал, потому что это давало шанс на изменения. А лучшего предложения у меня не было.

Вместе с тем я часто предупреждал всех тех, кто просил меня тогда "поддержать Супрун", что ее продержат ровно до того времени, как начнутся процессы большого дерибана в новосозданной Службе здравоохранения, которая будет самостоятельно "пилить" консолидированный бюджет медицины более чем в 100 млрд грн.

Супрун была нужна только на этапе создания финансового монстра в медицине, чтобы и внутри страны, и за рубежом поверили, что там удастся избежать коррупции.

Но Супрун с ее "американской честностью" совсем не нужна тогда, когда уже нужно делить живые деньги.

Так оно и случилось.

Неужели еще не всем понятно, что конечной целью "реформ" от олигархов является установление очередной монополии, будь то в энергетике или в медицине, а "полезные идиоты", как реформаторы, нужны только для того, чтобы скрыть свои истинные намерения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира