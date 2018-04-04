Политик перечислила свой список претензий к нынешнему руководству Минздрава

Глава комитета парламента Украины по вопросам здравоохранения Ольга богомолец перечислила причины для отставки и.о. главы Министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как известно, Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения одобрил проект постановления относительно обращения в Кабинет Министров об увольнении Супрун из-за ситуации, возникшей в связи со срывом программы госзакупок медикаментов в 2016 году, информирует svodka.net.

«Хочу подчеркнуть, что поводов для отставки гораздо больше, — пишет Богомолец на своей странице в Facebook. – Необходимо еще разобраться, что стало причиной катастрофы в медицине».

Также политик перечислила свой список претензий к нынешнему руководству Минздрава:

Читайте: Корь - это только начало. Украине угрожают страшные эпидемии

1. Увеличение смертности в Украине: в 2016 году умерших было на 175 тысяч больше, чем родившихся, так же в 2017 году — количество увеличилось до 198 тысяч.

2. В последние два года порядка 70 тысяч медиков покинули Украину, еще 50 тысяч намерены уехать за рубеж в случае продолжения политики Минздрава.

3. Уровень вакцинации населения опустился ниже показателей 20-летней давности, то есть, коллективный иммунитет уничтожен.

Читайте: Медицинская карта ребенка для поступления в детский сад и школу больше не нужна, - Супрун

4. Сорваны международные закупки медикаментов. Нуждающиеся украинцы за последние два года из своих карманов потратили 6,7 млрд гривен на медикаменты, средства на которые были выделены из госбюджета для медицинского обеспечения больниц.

5. Лечение наиболее смертельно опасных заболеваний (сердечно-сосудистых и онкологических) профинансировано только на 30% и 27% соответственно.

6. Сорваны своевременная автономизация медучреждений и внедрение принципа «деньги следуют за пациентом».

7. Украинские медики получают самую низкую зарплату в мире, поскольку Минздрав согласился с утвержденными расходами Государственного бюджета страны. При этом было позволено сравнять зарплаты врачей, медсестер и санитарок, уничтожив любые стимулы для самосовершенствования и развития.

8. Счетная палата разоблачила нарушения Минздрава в процессе реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», на который Всемирный банк выделил 215 млн долларов займа, в организации проведения централизованных государственных закупок с привлечением специализированных закупочных международных организаций, в использовании средств, выделенных на преодоление эпидемии туберкулеза в Украине и лечения украинцев за границей.

9. Провалена государственная программа по борьбе с раком. Действие предыдущей закончилось еще в 2016 году, а новая еще не разработана. Из-за этого пострадали 1 млн. онкобольных украинцев.

10. Подготовленный Минздравом законопроект «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» № 2168-VIII, перечит 10 статьям Конституции Украины.

«Это результат работы руководства Минздрава за последние два года», — подчеркнула Богомолец.

Она также утверждает, что увольнение — это наименьшая реакция на происходящее. И добавила, что должны быть еще уголовные дела, расследования и реальные сроки заключения за уничтожение системы здравоохранения Украины и ее граждан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира