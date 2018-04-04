|52-летняя Херли сделала бикини-селфи
|04.04.2018 09:34
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Bikini selfie @elizabethhurleybeach #VictoireBikini #cheetah @ooreethirah #eastersaleПубликация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 31 Мар 2018 в 4:25 PDT
С 1987-го по 2000 год Херли жила с актером Хью Грантом. В 2007–2011 годах она была замужем за бизнесменом Аруном Найаром. От бизнесмена Стива Бинга она родила сына Дэмиана Чарльза (2002). В 2011 году Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном.
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