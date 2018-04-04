Британская актриса Элизабет Херли продемонстрировала фигуру. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Херли: Бикини-селфи Фото: elizabethhurley1 / Instagram Фото она разместила в Instagram."Бикини-селфи", – написала актриса. Bikini selfie @elizabethhurleybeach #VictoireBikini #cheetah @ooreethirah #eastersale Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 31 Мар 2018 в 4:25 PDT С 1987-го по 2000 год Херли жила с актером Хью Грантом. В 2007–2011 годах она была замужем за бизнесменом Аруном Найаром. От бизнесмена Стива Бинга она родила сына Дэмиана Чарльза (2002). В 2011 году Херли объявила о помолвке с игроком в крикет Шейном Уорном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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