Транзит российского газа через Украину после ввода в строй газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год, Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает агентство УНИАН.

«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — сказал Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с «Нафтогазом», глава «Газпрома» сказал, что предстоят переговоры.

При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж. В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема в 93,5 миллиарда кубов

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