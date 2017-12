прежний вратарь бразильского ФК "Шапекоенсе" Жаксон Фолмана, который попал в прошлом году в авиакатастрофе, сумел отличиться голом в футбольном поединке, сообщает со ссылкой на Fox Sports.

Фолман сыграл полевого игрока в одном из благотворительных матчей команды друзей наставника сборной Бразилии Тите и тренером "Коринтианса "Фабио Карилли". Несмотря на потерю части ноги, Фолману удалось забить гол протезом.

Стоит отметить, что Фолман после авиакатастрофы был назначен на пост посла "Шапекоенсе".

Напомним, что в катастрофе в ноябре 2016 погибли по меньшей мере 75 человек, а выжило только шестеро.

Как сообщал другой вратарь "Шапекоенсе", который не полетел с командой на матч с "Атлетико Насьональ" (тогда произошла катастрофа), решил завершить карьеру футболиста.

This is amazing.



Jackson Follman, the goalkeeper who lost his right leg in the Chapecoense airplane crash scored in a charity match in Brazil. pic.twitter.com/y0KtLCUD1O