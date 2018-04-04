Начало поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию намечено на июль 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы турецкого секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир в своем микроблоге в Twitter, передает .

"Мы перенесли на более ранний срок дату поставок по контракту, подписанном с Россией, получение систем С-400 намечено на июль 2019 года", - сообщил он.

Напомним, в декабре 2017 года было подписано соглашение, касающееся покупки российских комплексов С-400 Турцией. Тогда март 2020 года оговаривался как дата начала поставок.

Всего Турция купила четыре девизиона С-400.

Ранее информация о покупке Турцией у РФ систем С-400 вызвала обеспокоенность на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, и эта система не может быть интегрирована в военную архитектуру НАТО.

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