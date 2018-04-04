Обращение президентов стран Балтии прозвучало на фоне согласования поставок данных комплексов Польше, которая приобрела желанные Patriot’ы по очень выгодной цене.

Намедни состоялась встреча президентов стран Балтии с президентом США в Белом доме. В ходе этой встречи президенты Латвии Раймонд Вейонис, Литвы Даля Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд обратились к президенту США Дональду Трампу, с просьбой направить в их страны не только дополнительный контингент войск, но и ЗРК Patriot, информирует svodka.net.

Что же, в условиях непосредственной угрозы со стороны РФ для этих стран, опасения их руководителей вполне объяснимы. Но прислушается ли к их просьбам Дональд Трамп и замкнет ли ошейник ПРО на шее бешеного восточного пса?

Честно говоря, препятствий тому, особенно в нынешних условиях, я не вижу. В конце то концов, решение по данному вопросу будет принимать не лично Дональд Трамп, а окружающий его контингент. Там же по поводу сдерживания России мнение однозначное и нерушимое. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс еще в 2017 году предлагал развернуть ЗРК Patriot в Эстонии, а в Литве батарея ПВО США даже приняла участие в учениях.

Напомню, что обращение президентов стран Балтии прозвучало на фоне согласования поставок данных комплексов Польше, которая приобрела желанные Patriot’ы по очень выгодной цене. А так же не забываем о размещении на территории оккупированной Восточной Пруссии ОТРК “Искандер”, которые и представляют основную угрозу для мира в приграничных с РФ странах. В свою очередь ракеты РАС-3 MSE, стоящие на вооружении ЗРК Patriot, одни из немногих в мире, способны эффективно бороться с ракетами данных российских ОТРК.

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И не сбрасываем со счетов, что скоро к выполнению своих обязанностей приступит новый советник по вопросам национальной безопасности при президенте США – Джон Болтон. А этот прожженный до мозга костей русофоб уж точно плохого по поводу Patriot’ов в странах Балтии Дональду Трампу не посоветует.

Finita la comedia?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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