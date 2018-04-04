В Австралии власти предупредили своих граждан, которые намерены отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу, об антизападных настроениях в стране. Об этом сообщил вице-премьер-министр Австралии Майкл Мак-Кормак, пишет АВС .

По словам политика, он попросил австралийцев "дважды и трижды" подумать перед тем, как ехать в РФ.

Он также отметил, что те австралийцы, которые все же решаться ехать в Россию, должны быть осторожными, избегать акций протестов, демонстраций, и воздержаться от комментариев на политические темы.

Мак-Кормак объяснил, что напряженность возникла между Западом и Россией из-за сложившейся ситуациии вокруг отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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