Государственное агентство Украины по вопросам кино опубликовало трейлер украинского художественного фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры", передает

"Трейлер нового фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры", созданного Национальной киностудией художественных фильмов им. А.Довженко при поддержке Госкино. Вскоре ждите в кино!" - сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко в Facebook.

Полнометражный художественный фильм Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры" создан при поддержке Госкино.

"Это было время, когда решалась судьба украинского государства. Историческая драма охватывает период жизни и деятельности председателя Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры, а также то время, когда Петлюра находился в Париже, в эмиграции", - говорится в подписи к трейлеру.

В кино уже осенью этого года, сообщили в Госкино.

Напомним, для фильма "Захар Беркут" ищут талантливых украинцев.

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