|Google Chrome уличили в проверке всех файлов на компьютере
|04.04.2018 09:51
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Один из самых используемых браузеров Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом сообщила знаток в области кибернетической безопасности Келли Шортридж, передает Motherboard.
Она указала, что на ее компьютере браузер проверил все папки, в том числе "Документы". Эксперт даже не подозревала о наличии такой функции в Google Chrome.
Выяснилось, что браузер начал сканировать файлы на компьютере в 2017 году после того, как было выпущено важное обновление - инструмент Cleanup Tool. Он использовал технологии антивирусной компании ESET.
Создатели Google Chrome рассказали, что функция предназначалась для того, чтобы серфинг для пользователей стал более "безопасным и чистым".
Кроме того, авторы издания добавили, что браузер сканирует файлы на компьютере, чтобы обнаружить и удалить нежелательное программное обеспечение. В связи с этим не стоит торопиться с его удалением.
Как сообщал svodka.net ранее, в популярной социальной сети