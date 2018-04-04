Один из самых используемых браузеров Google Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом сообщила знаток в области кибернетической безопасности Келли Шортридж, передает Motherboard .

Она указала, что на ее компьютере браузер проверил все папки, в том числе "Документы". Эксперт даже не подозревала о наличии такой функции в Google Chrome.

Выяснилось, что браузер начал сканировать файлы на компьютере в 2017 году после того, как было выпущено важное обновление - инструмент Cleanup Tool. Он использовал технологии антивирусной компании ESET.

Создатели Google Chrome рассказали, что функция предназначалась для того, чтобы серфинг для пользователей стал более "безопасным и чистым".

Кроме того, авторы издания добавили, что браузер сканирует файлы на компьютере, чтобы обнаружить и удалить нежелательное программное обеспечение. В связи с этим не стоит торопиться с его удалением.

Как сообщал svodka.net ранее, в популярной социальной сети

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