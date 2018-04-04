Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что отравление в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, стало частью "все более агрессивного поведения России". В правительстве Великобритании заявили о "новой и опасной фазы враждебной деятельности" РФ на Европейском континенте и за его пределами Фото: EPA По его словам, отравление в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, стало частью "все более агрессивного поведения России" и "новой и опасной фазы враждебной деятельности" РФ на Европейском континенте и за его пределами.Представитель Мэй сказал, что "с вызовами РФ придется сталкиваться долгие годы". 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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