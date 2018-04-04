Антикоррупционном прокурору обвиняют препятствование расследованию пяти дел

Содержание документа приводят несколько изданий, в частности "Общественное" и " Эспрессо" .

ХОЛОДНИЦЬКИЙ инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в том числе и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждения об обысках тех, у кого они должны состояться. Все это антикоррупционном прокурору обвиняют по результатам прослушивания в его кабинете, которое вели на протяжении февраля-начале марта.

Речь идет о злоупотреблениях в нескольких делах. Одной из них является так называемое дело о предложении взятки главе Минздрава Ульяне Супрун.

Уголовное производство в отношении Александра Богачева - депутата Чабанивский поселкового совета и помощника-консультанта народного депутата Олега Ляшко - зарегистрировано 25 января 2017 года. По версии НАБУ, Богачев пытался дать взятку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в виде однокомнатной квартиры в жилом комплексе "Акварели-2" (застройщик ООО "Акварели Девелопмент Холдинг»). Действовал Богачев по предварительному сговору с мэром Вишневого Ильей Дику. По замыслу Богачева и Дикова, Супрун имела помочь в получении международных организаций и учреждений медицинского оборудования (магнитно-резонансного томографа и цифровой маммографа) для горбольницы в Вишневом. Предварительная правовая квалификация: ч.4 ст.369 УК Украины.

1 марта Холодницкий у себя в кабинете встретился со свидетелем по делу, заместителем директора по стратегическим вопросам ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергеем Кафтя и предупредил его о возможных обыски. Так прокурор разгласил детали уголовного дела, которые стали ему известны при исполнении служебных полномочий.

По мнению НАБУ, Холодницкий подстрекал Кафтя к заведомо ложных показаний. Он предоставил свидетелю инструкции, что именно тот должен говорить во время допроса. После этого Холодницкий вызвал к себе процессуального руководителя в деле и имитировал при нем повторный опрос Кафтя, затем дал намек прокурору допросить Кафтя качестве свидетеля. Во время этого допроса Кафтя, согласно инструкциям, полученным от ХОЛОДНИЦЬКИЙ, скрыл, что он предварительно обращался к руководителю САП и сообщал о вымогательстве недвижимости со стороны мэра Вишневого. Детективы НАБУ считают, что это сделало невозможным осуществление досудебного расследования должным образом и лишило их весомых доказательств.

Вместе с этим на совещаниях по поводу заслушивания состояния досудебного расследования в этом уголовном производстве Холодницкий часто отмечал, что, по его личному мнению, доказать факт предложения взятки Супрун невозможно без установления факта вымогательства и последующего получения квартиры Дику от Кафтя для дальнейшей передачи Супрун. Хотя, как установлено в ходе прослушивания, Холодницкий наверное знал, что Диков требует квартиру в Кафтя, однако не только не предпринял никаких предусмотренных законом мер, но и умышленно блокировал привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

5 марта детективы НАБУ провели дополнительный допрос свидетеля Кафтя. Позже в тот же день Кафтя приехал в ХОЛОДНИЦЬКИЙ и рассказал ему о допросе в НАБУ. После этого в разговоре с процессуальным прокурором, "принимая многочисленные нецензурные выражения и унижая своего подчиненного", Холодницкий заявил, что Кафтя является его другом и сегодня Кафтя допрашивали без ведома ХОЛОДНИЦЬКИЙ в НАБУ. На что прокурор ответил, что если бы Кафтя сообщил о вызове в НАБУ, они посоветовали бы ему вообще не являться на допрос в бюро.

Кроме того, Холодницкий дал процессуальном прокурору намек наказать детективов НАБУ, используя для этого все имеющиеся у него рычаги воздействия, в частности несогласованность процессуальных документов.

Вечером 5 марта Холодницкий в разговоре со своим заместителем и процессуальным руководителем в этом производстве сообщил, что детектив НАБУ без его ведома согласовал в прокурора четыре ходатайства о проведении обысков по этому делу, в том числе и в офисе ООО "Акварели Девелопмент Холдинг". Холодницкий, употребляя многочисленные нецензурные выражения, потребовал у своего заместителя позвонить руководству суда и дать намек не рассматривать ходатайство НАБУ, поскольку обыск офиса застройщика с ним не согласовывался и этот обыск может навредить бизнесу Кафтя.

Заместитель руководителя САП пообещал, что утром следующего дня позвонит заместителю председателя Соломенского районного суда или голове и попросит отказать в удовлетворении ходатайства НАБУ об обыске офиса застройщика, объясняя это необходимостью предоставить дополнительные документы.

Утром 6 марта детектив НАБУ прибыл к следственному судье Соломенского районного суда, однако последняя предупредила, что не может принять окончательное решение по ходатайству и выдать детектива соответствующие решения, поскольку ей позвонил заместитель председателя Соломенского суда и сообщил, что с ним свя связывался заместитель руководителя САП и просил не выдавать детектива решение, поскольку в ходатайстве якобы является неполадки. В итоге следственная судья удовлетворила ходатайство об обыске частично, разрешив проведение самой следственного действия.

Другое дело, злоупотребления в которой инкриминируют ХОЛОДНИЦЬКИЙ - дело бизнесмена Олега Бахматюка.

Это уголовное производство от 01.06.2017 по поводу злоупотребления служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы, позволило чиновникам агрохолдинга "Авангард", бенифициарним владельцем которых является Олег Бахматюк, в период с сентября 2015 по январь 2016 осуществив ряд финансово-хозяйственных операций в рамках группы предприятий холдинга, завладеть 1100000000 грн из государственного бюджета Украины как возмещением НДС. Предварительная правовая квалификация: ч.2 ст. 364 УК Украины.

6 марта Холодницкий дал намек процессуальном руководителю по делу агрохолдинга "Авангард" собрать совещание по поводу состояния досудебного расследования и, независимо от результатов совещания, определить подследственность по другим органом досудебного расследования. При этом Холодницкий отметил, что ему не важно, по каким именно. Прокурор ответил, что для этого нужно будет изменить правовую квалификацию уголовного производства, и отметил, что в случае закрытия производства это будет негативно воспринято обществом. На это Холодницкий "в грубой нецензурной форме" повторил свое требование не совершать процессуальное руководство прокурорам САП в этом уголовном производстве.

В тот же день Холодницкий, "продолжая действовать в интересах третьего лица", обратил внимание своего заместителя на необходимость срочного изменения подследственности уголовного производства, вопреки требованиям УПК Украины, в частности статьям 36 и 216, согласно которым запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, внесенного в подследственности НАБУ, другому органу досудебного расследования.

6 марта на совещании детективов НАБУ и прокуроров САП было решено спланировать дальнейшие следственные действия по результатам инициированных проверок, которые были остановлены ранее. Однако на следующий день постановлением ХОЛОДНИЦЬКИЙ было определено подследственность в указанном уголовном производстве по Главным следственным управлением Нацполиции.

Также антикоррупционном прокурору вменяют нарушение по делам, в которых фигурирует нардеп от "Народного Фронта" Георгий Логвинский.

Первая из них - уголовное производство от 25.05.2016 по поводу возможной организации Логвинского по предварительному сговору с арбитражным управляющим ООО "Бельведер Украина" схемы завладения имуществом путем реализации по заниженной стоимости, чем причинен убыток учредителям ООО "Бельведер Украина" на сумму около 40 млн гривен . Предварительная правовая квалификация: ч.5 ст.191 УК Украины.

Вторая - уголовное производство от 01.06.2017 по поводу возможных злоупотреблений служебным положением правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Борисом Бабьим и первым заместителем министра юстиции Натальей Бернацкой на стадии мирового соглашения и выполнения решения ЕСПЧ по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл "против Украины в пользу физических и юридических лиц, связанных с народным депутатом Логвинского. Предварительная правовая квалификация: ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

Третья - уголовное производство от 18.11.2016 о возможном присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением работником НБУ при осуществлении полномочий ликвидатора ПАО "Банк Столица". В ходе расследования возникли подозрения в причастности помощников Логвинского к завладению активами ОАО "Банк Столица" по заниженной стоимости.

Как свидетельствуют данные прослушивания, 9 февраля Георгий Логвинский интересовался у ХОЛОДНИЦЬКИЙ судьбой этих дел. На это Холодницкий ответил, что полностью контролирует ситуацию, он разбирался и не видит в уголовном производстве по делу ООО "Золотой Мандарин Ойл" против Украины ничего. А также, что он сообщит Логвинского о дальнейших следственные действия, что, по мнению НАБУ, является обещанием разгласить сведения досудебного расследования. Также он сказал, что не может так просто закрыть дело, поскольку прокурор не может закрыть уголовное производство, пока не объявлено подозрение. Руководитель САП заверил народного депутата, не видит обстоятельств, которые угрожали бы его безопасности, и добавил, что, по его мнению, факта преступления нет, и если его не докажут, то он закроет дело.

В тот же день старший прокурор группы прокуроров сообщил ХОЛОДНИЦЬКИЙ, что приходил Логвинский отстаивать свои интересы и интересы Бернацкой. Прокурор отметил, что настроен подписать уведомление о подозрении. На это Холодницкий ответил, что в этом производстве политический момент, поскольку Логвинского поддерживают народные депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, а также весь состав ЕСПЧ, поскольку жена Логвинского Анна Юдковская уже 8 лет является судьей ЕСПЧ, следовательно он не хочет ссориться с теми, кто его поддерживает.

Далее Холодницкий начал рассказывать прокурору о своем сотрудничестве с Логвинского в должности первого заместителя прокурора АР Крым, об авторитете Логвинского в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля, о влиятельности евреев в мире и что он не хочет себе врагов между них, употребляя при этом, как пишет НАБУ в своей жалобе в КДКП, многочисленные антисемитские высказывания и нецензурные выражения. После этого Холодницкий пытался убедить прокурора в бесперспективности уголовного производства.

Затем Холодницкий сказал прокурору, что до конца марта в трех уголовных производствах Логвинского необходимо принять решение: по "Банка Столица" необходимо отложить и расследовать дальше, а в отношении "Бельведера" и "Золотого мандарина" необходимо принять решение в марте, отметив при этом, что без наддоказив продвижения в расследовании не будет.

Далее Холодницкий, пишет НАБУ, продолжил косвенно побудить подчиненного к принятию необходимых ему и Логвинского решений. Он, по утверждению НАБУ, использовал тезисы о нежелании ссориться с ЕСПЧ, европейскими и американскими партнерами и еврейским лобби. После этого повторно отметил, что не хочет продвижения уголовных дел по "Бельведера" и "Золотого мандарина", и указал прокурору на необходимость завершить определенные розыскные действия в отношении них.

ХОЛОДНИЦЬКИЙ забрасывают нарушения и по делу мэра Одессы Геннадия Труханова.

Это уголовное производство от 02.11.2016 в отношении группы лиц, в частности Геннадия Труханова, которых НАБУ подозревает в завладении средствами одесского городского бюджета в отдельно крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Предварительная правовая квалификация: ч.5 ст.191; ч.2. ст.15; ч.3 ст.209; ч.2 ст.205; ч.3 ст.365-2 и ч.1 ст.205 УК Украины.

7 февраля Холодницкий в служебном кабинете общался со своим заместителем. На уточнение последнего по поводу позиции САП в уголовном производстве по кругу лиц, которых запланировано привлечь к уголовной ответственности, Холодницкий, указывает НАБУ, дал намек не проводить активных следственных и процессуальных действий. При этом Холодницкий знал график передвижения лиц, проверяют на причастность к совершению преступления в этом уголовном производстве. По мнению детективов НАБУ, этим он подтвердил факт внепроцессуального общения с этими лицами или с представителями этих лиц.

После этого Холодницкий, несмотря на заверения своего заместителя в достаточности доказательств для сообщения Труханову о подозрении, дал последнему намек исказить содержание процессуальных документов с целью создания условий для возможности в будущем изменить решение о привлечении Труханова к уголовной ответственности. При этом Холодницкий и его заместитель в разговоре о Труханова оперировали терминами "переигрывать на их сторону", "вывести из материалов".

14 февраля после задержания Труханова и его заместителя Павла Вугельман от ХОЛОДНИЦЬКИЙ поступали настойчивые требования помогать именно указанным лицам в скорейшем оформлении всех необходимых процессуальных документов и доставить их в суд для рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения, несмотря на то, что за день до этого были задержаны остальные три лица, в отношении которых также существовала необходимость передачи их документов в суд об избрании меры пресечения.

После прохождения первоочередных процессуальных действий с подозреваемыми Холодницкий созвал совещание в САП и перед группой следователей требовал как можно скорее закончить дело и направить в суд, несмотря на предложения подробнее отработать и опровергнуть версии подозреваемых, что позволит в дальнейшем иметь сильную позицию прокуроров в суде.

Наконец, ХОЛОДНИЦЬКИЙ забрасывают злоупотребления в деле бывшего главы Назка Натальи Корчак.

Это уголовное производство от 05.10.2017. НАБУ подозревает Корчак в нарушении требований п.3 ч.1 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно во внесении заведомо недостоверных сведений и в исправлены декларации за 2016 год. Корчак не внесла в декларацию сведения о наличии у нее и ее мужа автомобиля "Шкода Октавия А7" 2016 стоимостью 544,348 тыс. Грн, который зарегистрирован на мать мужа Корчак. Предварительная правовая квалификация: ст. 366-1 УК Украины.

20 февраля прокурору САП было направлено для согласования ходатайства о временном доступ к вещам и документам в частном отеле, расположенном в с.Шешоры по месту фактического нахождения Корчак и ее мужа.

Как свидетельствуют данные прослушивания, 21 февраля в кабинет к ХОЛОДНИЦЬКИЙ зашел процессуальный прокурор и начал докладывать обстоятельства дела, в частности то, что, по его мнению, детективы НАБУ должным задокументировали факт использования Корчак незадекларированного автомобиля и о чем необходимо подписать ходатайство о временном доступ к ее вещей и документов. Холодницкий "в грубой форме, с использованием ненормативной лексики", прервал процессуального прокурора и спросил, почему тот не оформляет протоколов заслушивания уголовных производств в НАБУ. Детективы НАБУ видят в этом факте доказательство, что Холодницкий заинтересован только в противодействии работе НАБУ.

23 февраля заместитель ХОЛОДНИЦЬКИЙ вернул детективам ходатайство об обыске без согласования и с объяснением, что руководитель САП Холодницкий видит целесообразности в проведении этого мероприятия. Как жалуется НАБУ, Холодницкий действительно заблокировал проведение обыска и заблокировал досудебное расследование в уголовном производстве внепроцессуального способом.

Как известно, 3 апреля Холодницкий сказал, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и потребует изменить прокуроров по его делу.

Ранее, в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .