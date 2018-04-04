NASA приглашает людей со только мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, которая начнется летом 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу NASA.

Космический аппарат, с которым тысячи имен отправятся в сторону Солнца, будет размером с маленькую машину. Он пройдет прямо через атмосферу Солнца примерно в четырех миллионах километров от поверхности звезды.

Основной научной целью миссии будет проследить, как энергия и тепло перемещаються через солнечную корону, а также исследовать то, что ускоряет солнечный ветер.



Получить свой "посадочный талон" к Солнцу можно по ссылке до 27 апреля 2018 года. Сама же задача начнется 31 июля. Ее продолжительность - шесть лет и 11 месяцев.

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