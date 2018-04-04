|NASA может бесплатно отправить ваше имя на Солнце
|04.04.2018 09:53
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NASA приглашает людей со только мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Probe, которая начнется летом 2018 года. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу NASA.
Космический аппарат, с которым тысячи имен отправятся в сторону Солнца, будет размером с маленькую машину. Он пройдет прямо через атмосферу Солнца примерно в четырех миллионах километров от поверхности звезды.
Основной научной целью миссии будет проследить, как энергия и
тепло перемещаються через солнечную корону, а также исследовать то,
что ускоряет солнечный ветер.
Как сообщал американские планетологи впервые смогли изучить
химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и
Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать две b в созвездии
Паруса.