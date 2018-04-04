|Женщина, открывшая стрельбу в офисе YouTube, покончила с собой
|04.04.2018 09:55
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39-летняя Насим Агдам, которая открыла стрельбу в штаб-квартире компании YouTubeв калифорнийском Сан-Бруно, покончила с собой. Перед этим она ранила троих человек. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из них, 36-летний мужчина, состоял в близких отношениях с Агдам.
Об этом пишет ВВС.
Агдам — жительница Калифорнии иранского происхождения. Она часто появлялась на различных видео в YouTube и в одном из них обвиняла этот видеохостинг в дискриминации и отказе в размещении некоторых ее постов.
На своем личном вебсайте Назим Агдам обвиняла YouTube в том, что компания пытается не допустить, чтобы у ее видео были зрители.
«На YouTube, как и на других видеохостингах, нет равных условий в росте. Ваш канал будет расти, если они захотят», — написала она.
Очевидцы рассказывали, что слышали до 20 выстрелов, люди в панике выбегали из здания.