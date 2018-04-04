Три человека — мужчина и две женщины — получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшая покончила с собой.

Полиция рассматривает бытовой конфликт в качестве основной версии стрельбы в штаб-квартире YouTube. Об этом сообщили Associated Press источники в правоохранительных органах Калифорнии, информирует svodka.net.

Собеседники агентства, пожелавшие сохранить анонимность, так как не уполномочены давать комментарии прессе, также рассказали, что стрелявшая опознана как Насим Агдам. Другие подробности они пока раскрывать не стали.

О том, что следствие считает основой версией произошедшего бытовой конфликт, заявили и источники телеканала ABC в правоохранительных органах.

В свою очередь CBS SF сообщает, что, придя в штаб-квартиру YouTube, Агдам попросила позвать ей одного из сотрудников, назвав его имя, а когда он пришел, выстрелила в него. По предварительным данным, этот человек — прежний возлюбленный Агдам.

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3 апреля в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла стрельба. Три человека — мужчина и две женщины — получили ранения разной степени тяжести. Стрелявшая покончила с собой.

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