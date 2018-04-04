Спецпрокурор Роберт Мюллер готовит доклад о действиях президента США Дональда Трампа во время пребывания на посту и его потенциальном препятствовании правосудию, сообщили источники The Washington Post. Трамп считает невысоким риск уголовного преследования, отмечает The Washington Post Фото: ЕРА При этом на закрытых переговорах в начале марта 2018 года Мюллер говорил о Трампе как о субъекте его расследования о вмешательстве РФ в выборы. Под "субъектом" в США подразумевают лицо, которое фигурирует в расследовании, но в отношении которого пока нет доказательств для выдвижения обвинения.Спецпрокурор также сообщил адвокатам Трампа, что готовит доклад о действиях президента во время пребывания на посту и потенциальном препятствовании правосудию.Мюллер также считает необходимым допросить Трампа по делу о российском вмешательстве и его предполагаем намерении сорвать расследование.При этом сам Трамп полагает, что риск уголовного преследования в его отношении невысок, отмечает издание.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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