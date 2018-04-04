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Мюллер пока не считает Трампа подозреваемым в сговоре с Россией – The Washington Post
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04.04.2018 09:59
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Спецпрокурор Роберт Мюллер готовит доклад о действиях президента
США Дональда Трампа во время пребывания на посту и его
потенциальном препятствовании правосудию, сообщили источники The
Washington Post. Трамп считает невысоким риск уголовного
преследования, отмечает The Washington Post Фото: ЕРА При этом
на закрытых переговорах в начале марта 2018 года Мюллер говорил о
Трампе как о субъекте его расследования о вмешательстве РФ в
выборы. Под "субъектом" в США подразумевают лицо, которое
фигурирует в расследовании, но в отношении которого пока нет
доказательств для выдвижения обвинения.Спецпрокурор также сообщил
адвокатам Трампа, что готовит доклад о действиях президента во
время пребывания на посту и потенциальном препятствовании
правосудию.Мюллер также считает необходимым допросить
Трампа по делу о российском вмешательстве и его предполагаем
намерении сорвать расследование.При этом сам Трамп полагает, что
риск уголовного преследования в его отношении невысок, отмечает
издание.В октябре 2016 года власти США официально обвинили
Россию во взломе серверов американских партий, а также во
вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В
Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года
республиканец Трамп был избран президентом США. 10
декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия
вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу
одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков
назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном
докладе американской разведки говорится, что президент России
Владимир Путин лично приказал начать кампанию по
вмешательству в выборы в США.
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