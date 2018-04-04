|Ряд домохозяйств остаются подтопленными в нескольких областях
|04.04.2018 10:00
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Наводнения с подъемом уровня воды в некоторых областях Украины продолжится до 6 апреляРяд домохозяйств остаются подтопленными в нескольких населенных пунктах Украины вследствие интенсивного снеготаяния. В одном из сел Черниговской области эвакуированы 27 человек.
Фото: ДСНС
В частности, в Чернигове подтоплено 21 домохозяйство (было 74) и 5 жилых домов. Временно отселены 7 человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Стержень в пределах 25 см в сутки, - сообщает в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В селе Новоселовка (Черниговский район, Черниговская обл. Остаются подтопленными 2 домохозяйства (было 20), вода сошла. А в селе Старый Белоус этого же района в связи с поднятием уровня воды на реке Белоус подтоплены 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков ориентировочной площадью 10 га, эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.
Фото: ДСНС
В городе Ахтырка (Сумская обл.) Вода полностью сошла, подтоплены 4 подвала жилых домов.
"Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до 6 апреля продлится весеннее половодье с подъемом уровня воды на некоторых реках в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Одесской, Закарпатской и Луганской областях. В частности, на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) Хранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см ", -отмечают спасатели.
Напомним, что в городе Вилково Одесской области было подтоплено треть улиц .