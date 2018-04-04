Наводнения с подъемом уровня воды в некоторых областях Украины продолжится до 6 апреля

В частности, в Чернигове подтоплено 21 домохозяйство (было 74) и 5 жилых домов. Временно отселены 7 человек. Наблюдается снижение уровня воды в бассейне реки Стержень в пределах 25 см в сутки, - сообщает в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В селе Новоселовка (Черниговский район, Черниговская обл. Остаются подтопленными 2 домохозяйства (было 20), вода сошла. А в селе Старый Белоус этого же района в связи с поднятием уровня воды на реке Белоус подтоплены 90 домохозяйств (40 жилых домов) и несколько сотен дачных участков ориентировочной площадью 10 га, эвакуированы 27 человек из подтопленных дачных участков.

Фото: ДСНС

В городе Ахтырка (Сумская обл.) Вода полностью сошла, подтоплены 4 подвала жилых домов.

"Согласно прогнозу Укргидрометцентра, до 6 апреля продлится весеннее половодье с подъемом уровня воды на некоторых реках в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Волынской, Одесской, Закарпатской и Луганской областях. В частности, на реке Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) Хранятся опасные уровни воды в пределах 160-170 см ", - отмечают спасатели.