До введения монетизации льгот и субсидий украинцев ожидает новое испытание, пишет со ссылкой на .

Международные партнеры хотят, чтобы в Украине проверили граждан, получающих государственную помощь. даже планирует выделить $ 35 млн на эти цели.

Так, новыми «ревизорами», которые проинспектируют квартиры украинский, могут стать 550 человек. Это, с одной стороны, расширит штат Министерства социальной политики. Но международные партнеры обещают компенсировать расходы.

Так, программа со Всемирным банком на $ 35 млн обязывает Украину создать службу «социальной инспекции». А после принятия соответствующего законопроекта, Международный банк реконструкции и развития выделит украинцам $ 20 млн.

Главная задача социального инспектора — системная проверка льготников.

Например, если у некоторых субсидиантив возникли вопросы, но в документах никаких нарушений не нашлось, социальный инспектор имеет право отправиться в квартиру к такой семье. Исследоваться будут материальное положение и условия жизни семьи. И если окажется, что льготники живут на широкую ногу, а декларируют минимальную зарплату, у такой семьи могут возникнуть проблемы. Согласно документу, незаконно выделенные деньги могут забрать, а субсидии приостановить.

Также, если «ревизор» придет в квартиру, но окажется, что в ней живут квартиранты, это станет весомой причиной, чтобы забрать льготу. По действующим правилам в арендованной квартире оформить субсидию можно. Но оформлять ее должна семья, живущая в квартире. И при оформлении будут учитывать доход не собственника, а арендатора.

Отмечается, что ломиться в квартиру с проверкой никто не имеет права. Но в самом законопроекте сказано, что инспектор имеет право посещать жилье. А дальше уже все зависит от жильцов.

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