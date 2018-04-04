Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в течение месяца прослушивали кабинет главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Журналистам удалось узнать, что именно было зафиксировано на записях, сообщает Громадське.

После ознакомления с текстом жалобы, которая 30 марта поступила в квалификационно-дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры от председателя НАБУ Артема Сытника, стало понятно, что она основывается на разговорах Холодницкого, касающихся уголовных производств в отношении депутата от Народного фронта Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАПК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника нардепа Олега Ляшко Александра Богачева.

Стоит отметить, что глава НАБУ просит уволить Холодницкого на основании следующих обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершения действий, порочащих звание прокурора и вызывающих сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любой другой влияние прокурора в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

Как сообщал svodka.net, Генеральная прокуратура Украины изменила подследственность в расследовании уголовного производства против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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