По данным американских военных, противоспутниковое оружие России включает в себя, в частности, испытываемые системы С-500 и А-235.

Россия провела испытания ракеты противоспутникового перехвата системы противоракетной и противокосмической обороны А-235, информирует svodka.net.

Тестирование прошло в Плесецке 26 марта, и было зафиксировано Пентагоном, передает The Diplomat.

Испытания стали уже четвертыми успешными, только же их было проведено шесть. Старт ракеты впервые был произведен со штатной подвижной пусковой установки, разработанной для этого комплекса, тогда как ранее старты производились с испытательных пусковых установок.

По данным американских военных, противоспутниковое оружие России включает в себя, в частности, испытываемые системы С-500 и А-235.

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В издании заверили, что уже к концу года вокруг Москвы будет развернута система противоракетной обороны, основанная на комплексе A-135 с модернизированной противоракетой 53Т6.

Ранее она продемонстрировала успешный перехват цели на высоте около ста километров.

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