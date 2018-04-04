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"Мы начали срывать двери с биотулетов для защиты". Свидетель защиты на суде по делу Януковича рассказал о нападении на Антимайдан в 2014
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04.04.2018 10:07
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Свидетель защиты в деле о государственной измене экс-президента
Украины Виктора Януковича заявил о применении силы со стороны
активистов против участников Антимайдана 18 февраля 2014 года. В
Оболонском суде допрашивают свидетелей защиты Скриншот: 112 Украина
Online / YouTube Луговский представился активистом Антимайдана. По
его словам, 18 февраля 2014 года во время митинга Антимайдана на
них напала группа людей, применяя, в том числе, коктейли молотова,
петарды, "цепи, палки, булавы".Он добавил, что "Беркут" не отвечал
на действия атакующих."Мы начали срывать двери с биотулетов для
защиты. Понаходили досточки, обматывали руки и ноги. Но когда уже
ситуация подошла к тому моменту, что нельзя было больше
обороняться, мы начали защищаться и пошли в рукопашный бой... Если
бы мы этого не сделали нас бы просто избили бы до смерти", –
заявил свидетель.По словам Луговского, на нападавших он не увидел
серьезных повреждений. Свидетель добавил, что заметил двух раненых
сотрудников "Беркута": один из них получил травму от петарды, а у
второго было "ранение глаза".Янукович был президентом Украины с
2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в
России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам
свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева,
которая заявила, что не видела гибели ни одного
крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд
также дал согласие на допрос
по видеоконференц-связи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.
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