Свидетель защиты в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича заявил о применении силы со стороны активистов против участников Антимайдана 18 февраля 2014 года. В Оболонском суде допрашивают свидетелей защиты Скриншот: 112 Украина Online / YouTube Луговский представился активистом Антимайдана. По его словам, 18 февраля 2014 года во время митинга Антимайдана на них напала группа людей, применяя, в том числе, коктейли молотова, петарды, "цепи, палки, булавы".Он добавил, что "Беркут" не отвечал на действия атакующих."Мы начали срывать двери с биотулетов для защиты. Понаходили досточки, обматывали руки и ноги. Но когда уже ситуация подошла к тому моменту, что нельзя было больше обороняться, мы начали защищаться и пошли в рукопашный бой... Если бы мы этого не сделали нас бы просто избили бы до смерти", – заявил свидетель.По словам Луговского, на нападавших он не увидел серьезных повреждений. Свидетель добавил, что заметил двух раненых сотрудников "Беркута": один из них получил травму от петарды, а у второго было "ранение глаза".Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны находится в России. В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21 марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос по видеоконференц-связи бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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