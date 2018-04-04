Сейчас задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн.

"В Украине около 16 000 предприятий имеют задолженности по зарплате. Наибольшие долги - на востоке и юге Украины", - сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України. Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст 3

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"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов" , - сообщил министр.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн" , - заявил Петренко.

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн. Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту 3

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По его словам, "нет разницы, кто является должником".

" Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов - передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций ", - заявил Петренко.