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Минюст грозит санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты
04.04.2018 10:08
Минюст грозит санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты
Сейчас задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн.
Руководителям предприятий, не гасить долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.
Минюст грозит санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты Фото: gettyimages.com

"В Украине около 16 000 предприятий имеют задолженности по зарплате. Наибольшие долги - на востоке и юге Украины", - сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo
 

В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України. Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст

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"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов" , - сообщил министр.

"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн" , - заявил Петренко.   

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo
 

Зараз напрацьовуємо санкції для боржників з виплати зарплат. Наразі така заборгованість лише за рішеннями судів - біля 350 млн грн. Загалом,враховуючи справи, що ще не мають остаточного рішення, це біля 2 млрд грн. Виплата боргів із заробітної плати – один з пріоритетів Мін’юсту

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По его словам, "нет разницы, кто является должником".

Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов - передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций ", - заявил Петренко.

Павло Петренко@Petrenko_Pavlo
 

Нема різниці, хто є боржником. Нагадую керівникам підприємств: невиплата заробітної плати – це кримінально караний злочин. Тому тих, хто не буде гасити боргів – передаватимемо до правоохоронних органів для застосувань відповідних санкцій.#МінЮст

09:17 - 4 квіт. 2018
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Ранее iPress.ua сообщал, что  Министерство юстиции  внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

 

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