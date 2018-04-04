В Україні близько 16 тисяч підприємств мають заборгованості із зарплати. Найбільші борги – на Сході та Півдні України. Відучора почали роботу мобільні групи Мін’юсту та держвиконавців, які працюють за алгоритмом стягнення виплат з боржників аліментів.#СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО #МінЮст
|Минюст грозит санкциями тем, кто не выплачивает зарплаты
|04.04.2018 10:08
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Сейчас задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн.Руководителям предприятий, не гасить долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.
Фото: gettyimages.com
"В Украине около 16 000 предприятий имеют задолженности по зарплате. Наибольшие долги - на востоке и юге Украины", - сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.
"Со вчерашнего дня начали работу мобильные группы Минюста и госисполнителей, которые работают по алгоритму взыскания выплат с должников алиментов" , - сообщил министр.
"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн" , - заявил Петренко.
По его словам, "нет разницы, кто является должником".
" Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов - передавать в правоохранительные органы для применений соответствующих санкций ", - заявил Петренко.
Ранее iPress.ua сообщал, что Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.