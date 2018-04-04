Широко известный видеоролик, на котором предположительно изображен бигфут, был подвергнут цифровой стабилизации изображения, пишет со ссылкой на .

Обновленная версия спорного ролика вызвала очередной виток дискуссии в интернете. Легендарный ролик появился в 1967 году и заинтриговал весь мир, ведь создатели фильма заявляли - на пленке запечатлена настоящая самка бигфута.

Роджер Паттерсон и Роберт "Боб" Гимлин сняли это видео в отдаленном районе северной Калифорнии, и в течение многих лет после события утверждали, что сомнительный клип был абсолютно искренним. Лишь в 1999 году оригинальное видео было признано подделкой. Тогда помощник режиссера Боб Херинимус признался, что это он был в костюме гориллы. В пресс-релизе он сказал: "Я говорю правду. Я устал за 37 лет". Однако многие все еще не хотели признавать видео подделкой.

На пленке можно увидеть гигантскую, похожую на гориллу существо, движется через лес и на мгновение оборачивается в камеру, прежде чем исчезнуть в подлеске. В мифах о бигфутах, или Сасквач, говорится, что этот тайный вид людей-обезьян бродит по пустынным районам , точно так же, как тайный йети бродит по Гималаям.

Новые технологии позволили исследователям бигфута стабилизировать и увеличить цифровую копию 50-летнего клипа. Более четкое изображение показало, что динамика движений бигфута совпадает с человеческой. Пользователи Reddit, обсуждая клип, пришли к однозначному выводу, что видео является подделкой. "Никогда не видел ничего более похожего на человека в костюме, - говорит один из пользователей. - Иногда я задавался вопросом, вдруг видео настоящее, но теперь сомнений нет".

Вместе с тем исследователями Университета Буффало проанализированы образцы кожи, зубов, костей, фекалий и волос йети, найденных на Тибетском плато и в Гималаях. Специалистами сделан вывод, что вполне вероятно обоснования происхождения снежного человека от медведя.

По всем предположениям, йети относится к "дальних родственников" представителя азиатского черного медведя, тибетского бурого или гималайского бурого медведей. Есть еще один из вариантов происхождения от собак.

Озвученные исследования возглавляла доктор Шарлотта Линдквист, которая рассказала, что все свидетельства указывают на возможность определения биологической основы легенд йети, у одного из подвидов местных медведей. Исследования показали, что в способности генетики разгадка других подобных вопросов.

Доктор утверждает, что результаты предыдущих работ, основанные на более простых генетических анализах, не решило целый ряд наиболее важных вопросов.

Имеющиеся данные показывают, вид тибетских бурых медведей имеет родословную, близкий к евразийскому и североамериканского родственников. А гималайскими бурыми медведями представлена ​​эволюционная линия, которая не сходится со всеми другими представителями медведей. Как рассказали ученые, подобный раскол произошел примерно 650 тысяч лет назад.

Скандальное видео со снежным человеком.















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