Ночью в среду, 4 апреля, группа молодых людей в Киеве совершила сразу два преступления. Об этом сообщает Информатор .

Инциденты произошли приблизительно в 00:30 на улице Гната Юры,6. Они избили и ограбили продюсера телеканала "Украина", после чего с ножом напали на охранника, пытаясь украсть товар из супермаркета "Велика Кишеня". Парней и девушек задержали, а во время разбирательства выяснилось, что они подходят под ориентировку о нападении и грабеже мужчины неподалеку на остановке общественного транспорта

Указано, что пострадавший мужчина сообщил, что работает продюсером на канале "Украина" и шел домой из магазина, когда на него напала группа неизвестных на остановке "Универсам". Они начали избивать его, отобрали мобильный телефон, деньги и скрылись в неизвестном направлении.

Затем мужчина вернулся в редакцию телеканала, расположенную рядом с местом происшествия, вызвал скорую и полицию. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану верхней губы и травму грудной клетки. Пострадавший узнал тех, кто напал на него.

Уже в 1:00 в супермаркет "Велика Кишеня" забежала группа молодых людей, откуда попыталась вынести алкогольные напитки, не расплатившись за них. Охранники заметили это и остановили их. В то же время один из грабителей достал нож и попытался ударить им охранника. Оружие выбили из рук, началась драка.

Сотрудники полиции задержали всех подозреваемых.

Как сообщал svodka.net ранее, в Судане неизвестный мужчина напал с ножом на мечеть , в результате чего погибло три человека, еще несколько получили ранения.

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