Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал доход Украины от транзита российского газа в 2017 году в 3 млрд долларов.

После запуска «Северного потока 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, информирует svodka.net.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год», — приводит слова Миллера «Интерфакс».

На вопрос об условиях будущего сотрудничества с «Нафтогазом» Миллер сказал: «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже».

Накануне Миллер заявил, что «Газпром» уже через месяц завершит строительство первой нитки «Турецкого потока». «То, что касается первой нитки — построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану», -сказал он.

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В 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году — 82 млрд куб. м. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал доход Украины от транзита российского газа в 2017 году в 3 млрд долларов.

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