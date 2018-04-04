Оболонский районный суд Киева в среду должен допросить по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича свидетелей из Крыма. Об этом ранее сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.

"Завтра планируется допрос в режиме видеоконференции свидетелей-жителей Крыма", - сказали в адвокатской компании, при этом не уточнив, о каком количестве свидетелей со стороны защиты идет.

При этом само заседание, как ожидается, начнется в 10:00.

Как сообщал 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

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