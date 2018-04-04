Суд по делу о госизмене Януковича допрашивает свидетелей из Крыма. Трансляция
04.04.2018 10:15
4 апреля Оболонский районный суд Киева на заседании по делу о
государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича
допрашивает свидетелей защиты из Крыма. Заседание транслирует
Генпрокуратура Украины в YouTube. Свидетелей допрашивают в режиме
видеоконференции. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке | В суде допрашивают свидетелей Фото: ЕРА Янукович был
президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из
страны находится в России. В Оболонском суде Киева
рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене.
Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5
ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в
ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в
посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).21
марта суд приступил к допросам свидетелей защиты. В тот день была
допрошена Оксана Медиева, которая заявила, что не видела
гибели ни одного крымчанина по дороге из Киева в Крым в
феврале 2014 года. Суд также дал согласие на допрос
по видеоконференц-связи бывшего
премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-министра обороны
Павла Лебедева, бывшего командующего внутренними войсками
Станислава Шуляка, начальника охраны Януковича Константина Кобзаря
и личного охранника экс-президента Сергея Бернацкого.видео
Видео:
Генеральна прокуратура України / YouTube