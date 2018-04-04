Строительство первой нитки Турецкого потока будет завершено через месяц

Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодня заключено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы завершим заключения первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторая нитка ", - заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, сообщает агентство Интерфакс.

Накануне Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.

Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.

Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.