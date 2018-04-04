|Газпром заявил о финальную стадию строительства газопровода в обход Украины
|04.04.2018 10:16
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Строительство первой нитки Турецкого потока будет завершено через месяцРоссийский монополист Газпром уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода Турецкий поток, который предназначен для перевода поставки западной части Турции из России в обход украинского транзита.
Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодня заключено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки - построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы завершим заключения первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторая нитка ",- заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре, сообщает агентство Интерфакс.
Накануне Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.
Справка: Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нить Турецкого потока мощностью 15800000000 куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности - для рынка Центральной и Южной Европы.
Протяженность каждой нитки морской магистрали - более 900 км. В конца 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода должно быть завершено в марте 2018 года, а второй - в 2019 году.
Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 миллиарда рублей (около $ 3200000000) против 92800000000 руб (около $ 1600000000) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $ 6 млрд.
Газпром начал строительство в Черном море газопровода Турецкий поток 7 мая 2017 года.
Отметим, что Европейский Союз и секретариат Энергетического сообщества публично выступили за сохранение транзита газа через газотранспортную систему Украины.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.
Отметим, что 11 марта руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода "Северный поток-2" для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.