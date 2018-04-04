|Венгерский суд приговорил боевика, воевавшего в рядах «Л-ДНР», к условному сроку
|04.04.2018 10:17
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Суд Венгрии приговорил гражданина страны Кристиана Легоцки, который воевал на Донбассе на стороне боевиков ДНР, к условному сроку.
Об этом проинформировало местное издание 444.hu, передает Апостроф.
Отмечается, что гражданин Венгрии, прежний полицейский в 2015 году отправился на Донбасс и был там почти два года, — прошел обучение, после чего стал воевать против Украины на стороне группировки ДНР, получил вознаграждение за «службу». После получения военный травмы в конце 2017 года мужчина вернулся на родину, где был задержан.
В рамках судебного разбирательства прежний боевик заявил, что ехал на Донбасс для проведения «миротворческой деятельности» и собирался вернуться назад через год, но сомневался, что сможет пересечь границу без нарушений.
Судья заметил, что мужчина «отрицал вину, но не факты», и приговорил его к лишению свободы сроком в два года условно.