Авиакомпания "Атласджет Украина" приостановит регулярные полеты в Стамбул

Авиакомпания "Атласджет Украина" (ТМ Atlasglobal) с 24 апреля приостановит выполнение регулярных рейсов в Стамбул из украинских городов.

Такое решение продиктовано операционными причинами, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Компания продолжает работать, но в летнем сезоне будет выполнять только чартерную программу",- добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, "Атласджет Украина" намерена вернуться к планам развития и инвестиций со стороны материнской компании в случае получения возможности базирования бортов в Киеве и Одессе благодаря получению назначений на полеты из этих городов.

В 2015 году и позже компания часто пыталась получить назначения на полеты из Киева и Одессы в Стамбул, однако до сих пор так и не смогла начать полеты по этим направлениям.

В 2016 году "Атласджет Украина" начала чартерную программу из Киева в Анталию вместе с туристической компанией Pegas Touristik.

Авиакомпания "Атласджет Украина" зарегистрирована в Украине 13 сентября 2013 года, 2 апреля 2014 года получила лицензию на выполнение регулярных пассажирских авиаперевозок от Госавиаслужбы Украины.

Компания выполняет регулярные рейсы, в частности, из Львова, Харькова и Запорожья в Стамбул с сентября 2015 года. Использует торговую марку Atlasglobal для предоставления услуг в Украине.