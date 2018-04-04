Подконтрольные России боевики в начале марта получили строгий приказ от Генштаба Вооруженных сил прекратить обстрелы на Донбассе, а за нарушение приказа наказывались.

Об этом в интервью "" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп, военный знаток Дмитрий Тымчук, передает .

"На самом деле еще с начала марта из Генштаба Вооруженных сил была жесткая установка "1-му армейскому корпусу ДНР" и "2-му армейскому корпусу ЛНР" на прекращение огня. Однако сложилась интересная ситуация. Командиры боевиков на первой линии даже ранее во время перемирия все равно продолжали обстрелы. И суть даже не в том, чтобы лишний раз "покошмарить укропов". Входящие в состав подразделений местные боевики – это люмпен, то есть люди с сомнительными морально-психологическими качествами, алкоголики, наркоманы и тунеядцы. В такой ситуации единственный способ поддерживать военный дух и дисциплину – это активные боевые действия", - рассказывает он.

К сожалению, мы до сих пор так и не понимаем, где та черта, за которой Путин будет считать неприемлемыми те репутационные и экономические потери, которые несет Россия из-за агрессии на Донбассе.

Мы понимаем, что в ближайшее время россиянам предложат еще туже затянуть пояса. Сегодня у Путина есть карт-бланш на обозримый период действий. Но мы также понимаем, что есть недовольство санкциями в ближайшем окружении Путина, это должно как минимум настораживать.

Он понимает, что у всей продемонстрированной населением поддержки есть предел. И это при всем зомбировании и стадности этого социума, который не собирается отказываться от образа царя.

В данной ситуации, как бы цинично это ни звучало, скандал вокруг дела Сергея Скрипаля играет нам на руку. Теперь уже не просто Украина давит на западные страны, чтобы продлевать и углублять санкции против – включаются более серьезные игроки, в первую очередь Великобритания, которая остается европейским зубром.

В этой ситуации вопрос о том, как долго Путин будет играть в свои кровавые игры на Донбассе, остается открытым.

Я не исключаю, что если мы увидим усиление санкций против Российской Федерации и вполне ожидаемое падение уровня жизни, углубление социально-экономического кризиса, то Путин уже где-то к осени может прийти к мысли, что нужно сворачивать эту авантюру.

Крым, понятное дело, он не отдаст, но может попытаться отбить существующие санкции и вернуть репутационные потери хотя бы на направлении Донбасса и облегчить себе этим жизнь.

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